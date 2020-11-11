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بين مرحب ومشكك.. كيف استقبل الشارع الأوروبي إعلان التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا؟

"لقاح كوفيد-19" صورة تم التقاطها في 10 أبريل/نيسان 2020. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 3 دقائق

على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90 بالمئة ضد فيروس كورونا، إلا أن الشارع الفرنسي يبدو مترددا وليس مستعدا للاستغناء عن نزع الكمامات والعودة إلى الحاية الطبيعية. وفي المملكة المتحدة، يرفض البريطانيون المغامرة بصحتهم ويميلون إلى التريث والتحلي بالصبر. أما الإسبان، فقد رحبوا بقرار وزير الصحة حول إمكانية توزيع اللقاح مجانا ابتداء من العام المقبل. وأشادت ألمانيا بتقدم الأبحاث وبالتوصل أخيرا إلى لقاح.