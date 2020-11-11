روسيا تعلن أن فعالية لقاحها "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا تبلغ 92 بالمئة

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صورة موزعة من الصندوق السيادي الروسي في 6 آب/أغسطس 2020 للقاح فيروس كورونا الذي طوره معهد غماليا للأبحاث

بعد إعلان "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90 بالمئة ضد فيروس كورونا، أعلنت الأربعاء روسيا، من جانبها، عن فعالية لقاحها "سبوتنيك-في" ضد الوباء بنسبة 92 بالمئة. وكانت موسكو تحدثت عن فعالية اللقاح في آب/أغسطس، قبل القيام بالتجارب السريرية للتأكد من ذلك، ما أثار شكوكا في الأوساط العلمية العالمية.

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أعلن الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانا أكدا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في"، الذي بات حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويشارك فيه 40 ألف متطوع.

ويأتي الإعلان بعد أن كشفت كل "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية أخيرا التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90 بالمئة.

وجاء في البيان "بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بكوفيد-19 موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح...تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92% للقاح سبوتنيك-في بعد الجرعة الثانية".

وفي حين رفضت روسيا حتى الآن كشف معلومات علمية عن اللقاح الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو "سبوتنيك-في" الأربعاء، أن الدراسة ستنشر قريبا "في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء".

وأكد الصندوق السيادي الروسي أنه سيقدم كل المعطيات اللازمة للمؤسسات المعنية في الدول الراغبة في شراء لقاح "سبوتنيك-في".

ويحتوي اللقاح على الفيروس الرائج المسؤول عن نزلات البرد، يضاف إليه جزء من الفيروس المسبب لكوفيد-19.

وتحتدم المنافسة بين مؤسسات مختلفة من الدول المتقدمة لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 الذي تفشى في كل دول العالم منذ مطلع العام.

وروسيا مصممة على التقدم على الجميع لتطوير اللقاح". وأعلنت في آب/أغسطس، قبل إجراء التجارب السريرية، فعالية "سبوتنيك-في" ما أثار شكوكا في الأوساط العلمية العالمية.

لكن عدة أسئلة لا تزال تطرح حول هذا اللقاح ومدة وقايته من الفيروس والتحديات اللوجستية الناجمة عنه.

فرانس24/ أ ف ب

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