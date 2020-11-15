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الوكالة الأوروبية للأدوية تتوقع بدء توزيع لقاح ضد فيروس كورونا في يناير المقبل

صورة ملقتطة من شاشة فرانس24 لتقرير عن توزيع اللقاح ضد فيرو كورونا في أوروبا © فرانس 24

أبدى مدير الوكالة الأوروبية للأدوية جويدو رازي تفاؤله بشأن توفير لقاح ضد فيروس كورونا ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني للعام المقبل. كما أكد رازي أن أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام ليتم توزيعه في مطلع يناير بهدف تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد تستمر لمدة عام كامل. ويشارك في هذه الحملة سبعة مختبرات، الأكثر تقدما منها هي فايزر وأسترا زينيكا وجونسون اند جونسون وموديرنا. ولن يكون اللقاح متوفرا للجميع في بداية الأمر، فمن المتوقع أن تكون الأسبقية للعاملين في القطاع الصحي، والأشخاص المعرضين للخطر من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.