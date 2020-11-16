فرنسا: بدء محاكمة المشتبه به في تنفيذ هجوم قطار تاليس عام 2015

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صورة من الأرشيف التُقطت في 22 آب/أغسطس 2015 تُظهر عناصر من الشرطة يكشفون على مسرح الجريمة داخل قطار تاليس في أراس في شمال فرنسا

بدأت الاثنين في باريس محاكمة المشتبه به في تنفيذ هجوم داخل قطار تاليس في 2015، والذي تم توقيفه من قبل ركاب بينهم ثلاثة أمريكيين. وكان المهاجم، وهو مغربي، مدججا بالأسلحة عندما بدأ هجوم بمجرد عبور القطار القادم من بلجيكا نحو فرنسا. ويواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة.

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انطلقت الاثنين في باريس محاكمة مغربي، متهم بتنفيذ هجوم إرهابي على متن قطار فائق السرعة "تاليس"، كان يسافر عبر شمال أوروبا، قبل أن ينجح ثلاثة أمريكيين في السيطرة عليه دون أن يقتل أحدا.

كان المواطن المغربي أ-خ مدججا بالأسلحة عندما بدأ هجومه بعد لحظات من عبور القطار إلى فرنسا من بلجيكا في 21 أغسطس/ آب 2015.

والمشتبه به متهم بالشروع في القتل بقصد إرهابي والارتباط بشبكات إرهابية وغيرهما من الاتهامات. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا جرت إدانته.

وكان مواطن فرنسي هو أول من تعامل مع المهاجم بعد إطلاق رصاصة في إحدى عربات القطار، وسرعان ما نجح ثلاثة أمريكيين، منهم عسكريان كانا في الخدمة، في السيطرة على المهاجم ونزع سلاحه.

واعتُبر الأمريكيون الثلاثة أبطالا في العالم ونالوا وسام الشرف الفرنسي. وسيحضر هؤلاء الذين يبلغون 28 عاماً جلسات المحاكمة للاستماع إليهم أمام محكمة الجنايات الخاصة، وفق ما أعلن محاميهم لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مصدر قضائي إن أ-خ اعترف للمحققين بالتخطيط للهجوم، لكنه قال إنه كان ينوي فقط مهاجمة الجنود الأمريكيين، الذين كانوا في إجازة، وليس المدنيين. وأضاف المصدر أنه أبلغ المحققين بأنه اتخذ قرارا بعدم إتمام الهجوم في اللحظة الأخيرة، لكن كان الآوان قد فات لتجنب المواجهة مع الركاب.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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