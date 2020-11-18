ناغورني قره باغ: رئيس أذربيجان يزور الإقليم وبوتين يقول إن اتفاق السلام يسمح بـ"تطبيع دائم"

صورة موزعة الرئاسة الأذربيجانية/ا ف ب

صورة وزغتها الرئاسة الأذربيجانية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تُظهر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يرتدي بزة عسكرية أثناء خطاب متلفز للأمة أعلن فيه السيطرة على مدينة شوشة في ناغورني قره باغ

قام رئيس أذربيجان إلهام علييف وزوجته بجولة في الأراضي التي استعادتها بلاده من أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين الدولتين. وقال "لن يكون هناك وضع (حكم ذاتي) لقره باغ"، مضيفا "أذربيجان بلد موحد". من جانبه، اعتبر فلاديمير بوتين أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان يسمح بإرساء أسس "تطبيع دائم" في ناغورني قره باغ حتى وإن لم يتم تسوية "مشكلة" وضع هذا الإقليم.

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قام رئيس أذربيجان إلهام علييف وزوجته مهربان علييفا الاثنين بجولة في الأراضي التي استعادتها بلاده من أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.

استقبلتهما حشود مبتهجة أثناء جولتهما في منطقتي جبرايل وفيزولي، حيث ظهرا في زي عسكري في صور ومقاطع فيديو بثتها الرئاسة الأذربيجانية الثلاثاء.

وقال علييف بينما كان يقود سيارة مدرعة من طراز أزيركان أذربيجانية الصنع عبر طرق فيزولي: "لن يكون هناك وضع (حكم ذاتي) لقره باغ. أذربيجان بلد موحد". وأضاف إن الأرمن "دمروا كل شيء هنا وسيحاسبون على ذلك أمام المحاكم الدولية".

وقال: "انظروا إلى ما فعله العدو الشرير ببلدة جبرايل. كان هدفهم ألا يعود الأذربيجانيون إلى هنا أبدًا. لكننا سنعيش هنا. لقد عدنا إلى أرضنا".

وبعثت زوجته، التي تشتغل منصب النائب الأول لرئيس الدولة الغنية بالنفط، بقبلة أثناء التقاط صورة سيلفي على هاتفها.

والتقط الزوجان صورا أمام جسر خديفرين الذي يعود إلى العصور الوسطى على حدود البلاد مع إيران والذي ظل تحت سيطرة الانفصاليين الأرمن لما يقرب من ثلاثة عقود.

وقد وقعت باكو ويريفان الأسبوع الماضي اتفاق سلام بوساطة موسكو أنهى ستة أسابيع من القتال على ناغورني قره باغ خلفت آلاف القتلى وتسببت بنزوح عشرات الآلاف.

وبموجب الاتفاق الذي احتفلت به أذربيجان وأثار الغضب في أرمينيا، وافقت يريفان على التنازل عن مساحات شاسعة من المنطقة المتنازع عليها لصالح باكو، وكذلك عن أراض أخرى سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ الحرب المدمرة في تسعينات القرن الماضي.

من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان يسمح بإرساء أسس "تطبيع دائم" في ناغورني قره باغ حتى وإن لم يتم تسوية "مشكلة" وضع هذا الإقليم.

وصرح بوتين للتلفزيون الروسي العام: "مجرد وقف الأعمال القتالية والتوصل إلى اتفاق لفتح كافة وسائل النقل وإعادة العلاقات الاقتصادية فهذا أمر مهم جدا ويشكل قاعدة جيدة لتطبيع العلاقات على المدى البعيد".

وأقر بوتين بأنه "لم تتم تسوية الوضع النهائي في ناغورني قره باغ" وبأن الاتفاق الموقع الأسبوع الماضي بين يريفان وباكو يساهم فقط في "الحفاظ على الوضع كما هو" في محيط المنطقة المتنازع عليها منذ عقود.

فرانس24/ أ ف ب

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