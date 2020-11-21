ريبورتاج: :أزمة فيروس كورونا تعيق عملية اندماج اللاجئين في ألمانيا

سامر حافظ، لاجئ في ألمانيا © شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : علا عباسي 3 دقائق

في ظل الإجراءات المشددة لإحتواء فيروس كورونا في ألمانيا، أصبح طالبو اللجوء في البلاد معزولين إلى حد ما وغير قادرين على الاندماج في المجتمع. فقد أُخضعت مراكز استقبال طالبي اللجوء إلى حجر صحي ومنع المقيمين فيه من الخروج. هذا الحجر عرقل عملية تعلم اللغة الألمانية، على الرغم من محاولات السلطات تفعيل التعليم عن بعد. كما أن اللاجئين الذين وجدوا مكانهم في المجتمع الألماني لم يسلموا من هذه الأزمة، وأصبح العديد منهم في وضع غير مستقر، خصوصا مع المشاكل الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة وارتفاع معدل البطالة.