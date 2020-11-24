فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا لشراء 160 مليون جرعة من لقاح موديرنا

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مستندات تابعة لشركة موديرنا في مراكز الأبحاث الأمريكية في هوليوود في فلوريدا في 13 آب/أغسطس 2020

يبرم الاتحاد الأوروبي الأربعاء عقدا مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19. وسبق للمفوضية الأوروبية أن وقعت على خمسة عقود للقاحات مع شركات ومختبرات أخرى في انتظار عقد سابع، وفق رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غداً على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضاً إلى أن هناك عقداً سابعاً مقبلاً من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك، سبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون اند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 مليون جرعة).

وصرّحت فون دير لايين "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالاً في العالم" مضيفةً أن ذلك "سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها".

ولن يتمّ تسليم اللقاحات إلا بعد إثبات أن هذه اللقاحات آمنة وفعّالة. وسيكون توزع أي لقاح معلّق خصوصاً بالضوء الأخضر من جانب الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد، الوكالة الأوروبية للأدوية.

وتحدث الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن "مطلع 2021" لبدء توفر أولى الجرعات.

فرانس24/ أ ف ب

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