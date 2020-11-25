إسبانيا: مقتل أربعة أشخاص على الأقل في انقلاب مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزر الكناري

© أ ف ب/ أرشيف

صورة نشرتها منظمة ألمانية غير حكومية في 16 نيسان/أبريل 2017 يبدو فيها مهاجرون يسبحون قرب مركب يغرق، قبل عملية إنقاذ قبالة السواحل الليبية

أدى انقلاب مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنته أجهزة الطوارئ. وكان الضحايا على متن قارب يقل نحو 30 مهاجرا. وبلغ عدد الناجين 28 شخصا فيما تواصل أجهزة الإنقاذ البحث عن غرقى محتملين.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت أجهزة الطوارئ الإسبانية مقتل أربعة مهاجرين على الأقل إثر غرق سفينة كانت تقل نحو 30 شخصا قبالة جزر الكناري.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ: "انقلب مركب صغير حوالي الساعة 7,30 مساء أثناء اقترابه من الساحل".

وأضافت أن خمسة أشخاص من الذين كانوا على متن المركب وصلوا إلى اليابسة فيما تم إنقاذ 15 آخرين.

وتعمل فرق الإنقاذ على البحث عن ضحايا آخرين محتملين إثر الحادث الذي وقع قبالة قرية أورسولا شمال جزيرة لانزاروت في وقت متأخر الثلاثاء.

من جهته قال رئيس خدمات الطوارئ والأمن في لانزاروت إنريكي إسبينوزا إنه تم انتشال جثتين أخريين، وإن ثمة 28 ناجيا حاليا، مشيرا إلى احتمال وفاة ثلاثة أشخاص آخرين.

ووصل أكثر من 18 ألف شخص إلى الأرخبيل الإسباني خلال العام الماضي، حوالي ثلثيهم في الأشهر القليلة الماضية بعد القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بالقوارب انطلاقا من الساحل الأفريقي.

وأعلنت الحكومة الاشتراكية الإسبانية الأسبوع الماضي أنها تخطط لإقامة مخيمات لنحو سبعة آلاف شخص وأن تطلق حملة دبلوماسية في مختلف الدول الأفريقية في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى جزر إسبانيا.

وتذكر هذه الموجة الحالية بأزمة العام 2006 عندما وصل نحو 30 ألف مهاجر إلى جزر الكناري ما دفع بإسبانيا إلى تكثيف الدوريات وتوقيع اتفاقات إعادة مهاجرين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك