ألمانيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى عتبة المليون

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أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية في ألمانيا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة المليون الجمعة منذ بداية الوباء، فيما بلغت الوفيات 15,586. وكانت المستشارة أنغيلا ميركل أعلنت مساء الأربعاء تمديد إجراءات مكافحة انتشار كوفيد-19 حتى مطلع كانون الثاني/ يناير. وقالت ميركل إن "عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا الجمعة عتبة المليون حالة مؤكدة منذ بداية الوباء، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وسجلت ألمانيا رسميا حتى يوم الجمعة ما مجموعه 1,006,394 إصابة بالفيروس (+22,806 إصابات خلال 24 ساعة)، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 15,586 (+426) حسب المعهد.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت مساء الأربعاء أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستمدد حتى مطلع كانون الثاني/يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات مع حكام مقاطعات البلاد الـ16: "ما زلنا مضطرين لبذل جهود (...). عدد الإصابات اليوميّة ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنه بناء على ذلك فإن الإجراءات والقيود التي أقرت في اجتماع سابق عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، سيتمّ تمديد العمل بها "حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقع في معدل الإصابة، ولكن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

والأربعاء بلغ معدل الإصابات اليومي بالفيروس في ألمانيا 139,6 لكل 100 ألف نسمة وفي العاصمة برلين 195,3 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الهدف المحدد بـ50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وقالت المستشارة إن حكومتها الاتحادية وحكومات المقاطعات ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر رحلات التزلّج حتى العاشر من كانون الثاني/يناير منعا لانتشار الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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