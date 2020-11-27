لقاحات: تقييم فعالية "أسترازينيكا" في بريطانيا وإنتاج نحو مليون جرعة من "سبوتنيك-في" الروسي بالهند

مساعد مختبر يحمل أنبوبًا يحتوي على لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ضد فيروس كورونا، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في بودابست، المجر.

طلبت الحكومة البريطانية الجمعة من هيئة الأدوية لديها أن تقيّم لقاح فيروس كورونا الذي يطوره مختبر "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد. وقال وزير الصحة إنه في حال الموافقة عليه سيشكل "خطوة مهمة نحو طرح لقاح في أسرع وقت ممكن". وفي موضوع متصل بتحضير اللقاحات المضادة لكوفيد-19، اتفقت روسيا وشركة هندية على إنتاج أكثر من مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتني-في" بالهند.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة أنها طلبت من هيئة تنظيم الأدوية لديها أن تُقيّم لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي يطوره مختبر "أسترازينيكا" البريطاني وجامعة أوكسفورد، وذلك استعدادا لطرحه في السوق.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان: "طلبنا رسميا من هيئة تنظيم الأدوية أن تُقيم لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا وأن تحدد ما إذا كان يلبي معايير السلامة الصارمة". وأضاف أنه في حال الموافقة عليه، فإن ذلك سيشكل "خطوة مهمة نحو طرح لقاح في أسرع وقت ممكن".

والمملكة المتحدة التي تُعتبر البلد الأكثر تأثرا بالجائحة في أوروبا، بتسجيلها أكثر من 57 ألف وفاة جراء الفيروس، هي أيضا "أول بلد في العالم يوقع عقدا مع أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، بما يضمن لها الحصول على مئة مليون جرعة"، بحسب ما أوضحت وزارة الصحة.

وإذا تمت الموافقة على اللقاح، سيتم تسليم 4 ملايين جرعة إلى المملكة المتحدة قبل نهاية العام، تليها 40 مليون جرعة أخرى قبل نهاية آذار/مارس 2021.

وكان رئيس أسترازينيكا أعلن الخميس أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره الشركة لمحاربة كوفيد-19، بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.

ورغم أن لقاح أسترازينيكا ما زال في الوقت الحالي غير حاسم مقارنة بلقاحَي فايزر/بايونتيك وموديرنا، فإنه يتمتع بميزة استخدام تقنية تقليدية تجعله أقل كلفة وأسهل في التخزين والنقل. ويحتاج اللقاحان الآخران لتخزينهما دراجات حرارة منخفضة للغاية.

وقالت أسترازينيكا الاثنين إنها تتقدم بسرعة في تصنيع 3 مليارات جرعة ستكون متاحة في عام 2021. وللمقارنة، أعلنت فايزر/بايونتيك عن تصنيع 1,3 مليار جرعة بنهاية 2021.

إنتاج أكثر من مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي بالهند

اتفق صندوق الثروة السيادية الروسي وشركة هيتيرو الهندية للمنتجات الدوائية على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح (سبوتنيك-في) المضاد لكوفيد-19 في الهند، وفقا لبيان على حساب (سبوتنيك-في) على تويتر اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أن هيتيرو وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعم اللقاح ويسوّقه عالميا يعتزمان البدء في إنتاج (سبوتنيك-في) بالهند في بداية 2021. وذكر البيان أن تجارب المرحلتين الثانية والثالثة جارية بالهند.

وكانت مختبرات دكتور ريدي المصنعة للأدوية قد توقعت الانتهاء من تجارب المرحلة الأخيرة مبكرا ربما في مارس/آذار 2021.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك