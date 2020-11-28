استئناف المفاوضات المباشرة بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا قبل خمسة أسابيع من مغادرتها الكتلة الأوروبية

المفاوضان الأوروبي ميشال بارنييه (يمين) والبريطاني ديفيد فروست لدى بدء أول جولة من المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست في بروكسل بتاريخ 2 آذار/مارس 2020

بدأت السبت المفاوضات المباشرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين وذلك قبل خمسة أسابيع من دخول البريكست حيز التنفيذ. وذكر مصدر بريطاني أنه لا يوجد بعد اتفاق بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إجراء اتصال هاتفي بينهما . ووصل السبت مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إلى لندن حيث سيبحث مع المفاوض البريطاني ديفيد فروست سبل الوصول إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 31 من ديسمبر كانون الأول.

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استؤنفت السبت المفاوضات المباشرة بينبريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري بينهما في محاولة أخيرة للوصول إلى الاتفاق المرتقب مع بقاء خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء علاقتهما الحالية.

وقال مصدر بريطاني لرويترز إنه لا يوجد في الوقت الراهن اتفاق على اتصال هاتفي بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أنهما سيتحدثان خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة.

ومن المرجح أن يكون الاتصال الهاتفي بين جونسون وفون دير لاين أول مؤشر على تحرك سواء صوب اتفاق أو صوب انهيار المحادثات.

وذكرت التايمز أيضا أن المفوضية الأوروبية بدأت "تعتمد على" مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، وهو ما ينعش الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ووصل بارنييه إلى لندن لإجراء المحادثات صباح اليوم السبت. وقال ليل أمس الجمعة إنه "سعيد للغاية" بعودته إلى المدينة وإنه سيواصل العمل "بصبر وعزيمة".

ويسعى بارنييه والمفاوض البريطاني ديفيد فروست للوصول إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 ديسمبر كانون الأول.

فرانس 24 / رويترز

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