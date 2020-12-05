بريطانيا والمفوضية الأوروبية يعلنان استئناف مفاوضات بريكسيت الأحد في بروكسل

في ختام اتصال هاتفي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بالاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، استئناف جلسات مفاوضات بريكسيت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأحد في بروكسل.

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في بيان مشترك صدر عن داونينغ ستريت، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ختام اتصال بينهما السبت، أن مفاوضات بريكسيت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها الأحد في بروكسل.

"يجب بذل مزيد من الجهود"

وقالا في البيان إنّه على رغم استمرار الخلافات "يجب بذل مزيد من الجهود" من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان "حلّها"، وأشارا إلى أنّهما سيتباحثان مجدداً مساء الاثنين.

وكانت المفاوضات التي بدأت في مارس/ آذار، قد تعثرت حول ثلاث نقاط: السماح للصيادين الأوروبيين من دخول المياه الإقليمية البريطانية والضمانات التي يطالب بها البريطانيون في مجال المنافسة وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاق المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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