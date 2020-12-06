بريطانيا تبدأ الثلاثاء التطعيم الجماعي ضد كوفيد19 والملكة إليزابيت تتطوع لتلقي اللقاح بشكل علني

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ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، 94 عامًا والأمير فيليب99 عامًا، على استعداد لتلقي لقاح فيروس كورونا علنا

ستتيح بريطانيا الثلاثاء لقاح فايزر/بيوانتك ضد فيروس كورونا في المستشفيات ولاحقا في عيادات الأطباء، لتكون أول بلد يتصدر السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ. وستتطوع الملكة إليزابيث الثانية لبالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) لتلقي اللقاح بشكل علني من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه"، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

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تستعد بريطانيا لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيوانتك لكوفيد-19 هذا الأسبوع مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء، وفق ما قالت الحكومة البريطانية الأحد.

وستتلقّى ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر-بيونتك، على ما أفادت صحف بريطانية مساء السبت.

ومن المرتقب أن يتم إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضررا من كوفيد-19 مع تسجيلها أكثر من 60 ألف حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أنّ الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه"، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

وتصدرت بريطانيا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ، حيث أعطت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيوأنتك الأسبوع الماضي.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة. ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

وأفادت وزارة الصحة أن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

ويستلزم لقاح فايزر/بيوأنتك متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

لهذا السبب ، قالت وزارة الصحة إن اللقاح سيُعطى أولا في 50 مستشفى. وقالت إن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" أنّ العديد من المشاهير في المملكة المتّحدة التزموا بتلقّي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم هذه.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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