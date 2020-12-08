تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#بريطانيا
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

مرحلة ما بعد بريكسيت: اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية

نشرت في:

لندن، 8 كانون الثاني/ ديسمبر.
لندن، 8 كانون الثاني/ ديسمبر. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : أنور القاسم
4 دقائق

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء التوصل لاتفاق بشأن إدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة إيرلندا الشمالية هي الوحيدة داخل المملكة المتحدة التي سيكون لديها حدودا برية مع الكتلة الأوروبية اعتبارا من العام المقبل.

إعلان

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإدارة التجارة مع مقاطعة إيرلندا الشمالية، التي ستملك الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي بدءا من العام المقبل، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن الاتفاق تم "من حيث المبدأ" ويتضمن ترتيبات حدودية. وبعد هذا الاتفاق، ستسحب لندن ثلاثة بنود محل خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.