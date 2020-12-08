مرحلة ما بعد بريكسيت: اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء التوصل لاتفاق بشأن إدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة إيرلندا الشمالية هي الوحيدة داخل المملكة المتحدة التي سيكون لديها حدودا برية مع الكتلة الأوروبية اعتبارا من العام المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإدارة التجارة مع مقاطعة إيرلندا الشمالية، التي ستملك الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي بدءا من العام المقبل، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن الاتفاق تم "من حيث المبدأ" ويتضمن ترتيبات حدودية. وبعد هذا الاتفاق، ستسحب لندن ثلاثة بنود محل خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك