ألمانيا تتجه نحو رفع الحظر عن ترحيل السوريين "المدانين بجرائم والخطرين" إلى بلادهم

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لاجئون سوريون يقدمون الأزهار للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في شفيرين في شمال ألمانيا في 19 أيلول/سبتمبر 2017.

بعد تعليقها منذ العام 2012 عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع الدامي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، تتجه ألمانيا اليوم إلى استئناف ترحيل السوريين المدانين بجرائم أو أولئك الذين تعتبرهم "خطرين". ما يثير جدلا واسعا في البلاد، خصوصا بعدما كانت ألمانيا في عام 2015 في طليعة الدول المرحبة بالسوريين الفارين من الحرب.

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تتجه ألمانيا إلى ترحيل اللاجئين السوريين المدانين منهم بجرائم أو أولئك الذين تعتبرهم خطرين، إلى بلادهم، ما يثير جدلا واسعا في البلاد.

وكانت ألمانيا تصدرت في 2015 طليعة الدول المرحبة بالسوريين الفارين من الحرب الأهلية.

وبحلول الجمعة، من المنتظر أن يصدر وزير الداخلية هورست سيهوفر المؤيد لاستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم وفق شروط معينة، قرارا مع نظرائه في المقاطعات الألمانية الـ16 بهذا الشأن.

أكبر جالية سورية في أوروبا

وسيشكل هذا القرار اختراقا في بلد استقبل حوالي 790 ألف سوري منذ عشر سنوات ويضم حاليا أكبر جالية سورية في أوروبا. ومنذ 2012، علقت ألمانيا عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع الدامي الذي أسفر خلال قرابة عشرة أعوام عن أكثر من 380 ألف قتيل وملايين اللاجئين وحول البلد الذي يحكمه الرئيس بشار الأسد بقبضة من حديد إلى ساحة خراب.

لكن الوزير المحافظ هورست سيهوفر يأمل حاليا في إجراء تقييم "لكل حالة على حدة على الأقل للمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون خطرين".

وفي السياق، قالت متحدثة باسم سيهوفر إن تعليق إعادة بعض السوريين الذي يتجدد في كل فصل، "لا يمكن أن يُطبّق من دون استثناء"، مما أثار غضب اليسار وحزب الخضر وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

عقبات كبيرة

واعتبر الوزير الأمر بمثابة رسالة إلى المخالفين السوريين الذين يرتكبون جرائم أو يعرضون أمن الدولة للخطر مفادها أن هذه الممارسات جعلتهم "يخسرون حقهم في الإقامة في ألمانيا".

وبشكل عملي، تصطدم هذه الإرادة السياسية بعقبات كبيرة. على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية بدمشق وليس لديها إذا متحدث باسمها في سوريا.

ويدعم مجمل قادة المقاطعات الألمانية وهم محافظون مؤيدون للمستشارة أنغيلا ميركل، تبديل هذا الحظر العام. في المقابل، في المقاطعات التي يحكمها الاشتراكيون الديمقراطيون، فإن فكرة الوزير تثير الرفض.

من جانبه، انتقد وزير داخلية تورينغن الاشتراكي الديمقراطي يورغ ماير بانجراف سيهوفر "الشعبوي".

اعتداء نُسب إلى لاجئ سوري

يأتي المشروع بعد اعتداء إسلامي مفترض نُسب إلى لاجئ سوري لديه سوابق قضائية كثيرة ما أثار النقاش مجدداً حول استقبال طالبي اللجوء.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أوقف الشاب السوري الذي وصل إلى ألمانيا في ذروة "أزمة" الهجرة سنة 2015، للاشتباه بأنه قتل بسلاح أبيض سائحة ألمانية في درسدن.

لكن تمت إدانته بجنايات كثيرة خصوصا لمحاولته تجنيد مؤيدين لمنظمة مصنفة إرهابية.

اليمين المتطرف

ويطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي وضع الهجرة والأمن والإسلام في صلب أجندته، باستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم.

وازدادت شعبية هذا الحزب بعد تدفق طالبي اللجوء في 2015 و2016، حين استغل لغايات سياسية أحداثا عدة تورط فيها مهاجرون.

في المقابل، تعارض منظمات غير حكومية بشدة هذا المشروع. واعتبر الأمين العام للفرع الألماني من منظمة العفو الدولية ماركوس بيكو أن نظام الأسد يواصل "الوقوف خلف عمليات خطف وتعذيب منهجي وتصفية عشرات آلاف الأشخاص".

تقرير سري حول سوريا

وفي تقرير سري كشفت عنه صحيفة "تاغ شبيغل" الألمانية، تعتبر وزارة الخارجية أيضا أن الوضع الأمني "غير مستقر" وأن "الوضع الإنساني والاقتصادي لا يزال سيئا جداً".

وتقوم ألمانيا يشكل منتظم بترحيل أفغان رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدة أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة.

وتراجع عدد السوريين الذي يقدمون طلبات لجوء في ألمانيا نسبيا منذ 2017، لكن سوريا لا تزال تتصدر الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء في ألمانيا.

وفي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية سبتمبر/أيلول، قدّم 26775 سوريا طلبات لجوء. في أكثر من 88 بالمئة من الحالات، مُنحوا الحماية.

فرانس24/ أ ف ب

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