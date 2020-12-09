وكالة الأدوية الأوروبية التي تمنح الموافقة للقاحات تتعرض لهجوم إلكتروني

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية التي من اختصاصاتها منح الموافقة لتسويق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني، مشيرة إلى أنها "سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة".

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تعرضت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، التي تنظر حاليا في مسألة إعطاء الموافقة إلى العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لهجوم إلكتروني وفق ما أعلنته الأربعاء.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان أن: "الوكالة تعرضت لهجوم إلكتروني"، موضحة أنها "سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة".

فرانس24/ أ ف ب

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