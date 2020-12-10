الادعاء الإيطالي يسعى لاستجواب أربعة رجال أمن مصريين للاشتباه بهم في مقتل الطالب ريجيني

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نشطاء من منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان يشاركون في مظاهرة في ساحة كاستيلو بتورينو في 25 يناير/كانون الثاني 2020، لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

انتهى الادعاء الإيطالي الخميس من التحقيق في قضية اختفاء ومقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، وحددوا بالاسم أربعة من أفراد الأمن المصريين كمشتبه بهم محتملين في ارتكاب "الخطف المقترن بجريمة أخرى". كما قال الادعاء إن واحدا منهم ربما يكون مذنبا أيضا في تهمة "القتل العمد المقترن بظروف مشددة للعقوبة".

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خلص ممثلو الادعاء الإيطالي الخميس في التحقيق بقضية اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، ويشتبه ممثلو الادعاء في أربعة من أفراد الأمن المصري، كما حددوا أسماءهم.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إنهم يشتبهون أن الأربعة متورطون في ارتكاب "الخطف المقترن بجريمة أخرى" وإن واحدا منهم ربما يكون مذنبا أيضا في تهمة "القتل العمد المقترن بظروف مشددة للعقوبة".

وأمهل المدعون الرجال الأربعة 20 يوما لتقديم إفادات أو طلب سماع أقوالهم في القضية، وبعد ذلك سيقرر المحققون إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم.

واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. ونفى مسؤولون مصريون مرارا أي ضلوع لهم في مقتله.

فرانس24/ رويترز

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