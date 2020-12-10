مرحلة ما بعد بريكسيت: مواقف لندن والاتحاد الأوروبي لا تزال "متباعدة جدا" وقرار مرتقب بحلول الأحد

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علم الاتحاد الأوروبي والعلم البريطاني خلال تظاهرات ضد بريكسيت قرب البرلمان الأوروبي في بروكسل في 30 كانون الثاني/يناير 2020

تعهد كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء بوجوب التوصل إلى اتفاق الأحد واتخاذ قرار حازم فيما يتعلق بمفاوضات ما بعد بريكسيت. من جانب آخر بدت رئيسة المفوضية الأوروبية غير متفائلة في ما يتعلق بشروط الاتفاقية التجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت وقالت إن مواقف بروكسل ولندن لا تزال "متباعدة جدا".

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توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إلى اتفاق بوجوب أن يتخذا بحلول يوم الأحد "قرارا حازما بشأن مستقبل المحادثات" المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن مصدر في داوننغ ستريت.

وأضاف نفس المصدر أن الزعيمان قد أجريا خلال مأدبة عشاء في بروكسل "مناقشة صريحة" وأشارا إلى أنه لا تزال هناك فجوة "واسعة جدا" بين لندن وبروكسل. وقد اتفقا على أن المناقشات يجب أن تستمر في الأيام المقبلة، وفق المصدر نفسه.

من جانب آخر حذرت أورسولا فون دير لاين الأربعاء من أن مواقف بروكسل ولندن لا تزال "متباعدة جدا" في ما يتعلق بشروط الاتفاقية التجارية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتضمن بيان لفون دير لاين إثر عشاء عمل مع جونسون، "أجرينا مناقشة حيوية ومثيرة للاهتمام. لقد اكتسبنا فهما واضحا لمواقف بعضنا البعض. هي لا تزال متباعدة".

وتابعت "اتفقنا على أن تجتمع فِرَق (التفاوض) على الفور لمحاولة حل هذه القضايا الأساسية. وسنتخذ قرارا بحلول عطلة نهاية الأسبوع".

وكان جونسون وصل إلى المفوضية الأوروبية حوالي الساعة 20,00 (19,00 بتوقيت غرينتش). وقد التقى في بادئ الأمر فون دير لاين وجها لوجه، قبل تناول العشاء بحضور شخصيات اخرى بينهم المفاوضان البريطاني ديفيد فروست والأوروبي ميشيل بارنييه.

فرانس24/ أ ف ب

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