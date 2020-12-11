إصابة ستة شرطيين إثر تفجير انتحاري في القوقاز الروسي

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ضباط الجيش الروسي يمشون في حقل بعد انتهاء التدريبات العسكرية في ميدان كابوستين يار في منطقة أستراخان ، جنوب روسيا في 25 سبتمبر/أيلول 2020.

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القوقاز الروسي في بيان الجمعة إصابة ستة شرطيين بجروح في تفجير انتحاري الجمعة في قره تشاي شيركيسيا بالقوقاز الروسي. وقالت الشرطة إن رجلا لم تحدد هويته حاول دخول منطقة كانت تجري فيها الشرطة عمليات بحث، وفجر نفسه لدى إلقاء القبض عليه.

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قام الجمعة شخص مجهول الهوية بتفجير نفسه في منطقة كانت قوات الشرطة تجري فيها عمليات تفتيش في قره تشاي شيركيسيا بالقوقاز الروسي، ما أسفر عن إًصابة ستة شرطيين حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان.

وحاول شخص لم تحدد هويته دخول منطقة كانت تجري فيها الشرطة عمليات بحث، وفجر نفسه لدى إلقاء القبض عليه، بحسب الشرطة.

وأضاف البيان أن "ستة عناصر من قوات حفظ النظام أصيبوا بجروح طفيفة".

وقع التفجير قرابة الساعة 09:00 ت غ في قرية أوشيكين، بحسب اللجنة التي أشارت إلى عدم إصابة أي مدني.

في التسعينيات خاضت روسيا حربين شرستين ضد انفصاليين في الشيشان، المنطقة المجاورة لقره تشاي شيركيسيا في شمال القوقاز.

وعلى الرغم من تراجع وتيرة الهجمات على الشرطة في السنوات الماضية في شمال القوقاز، إلا أن الهجمات التي تستهدف عناصر الأمن لا تزال تسجل.

فرانس24/ أ ف ب

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