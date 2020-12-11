تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#التطبيع مع إسرائيل
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فيروس كورونا: لقاح شركتي "سانوفي" و"جي أس كي" لن يكون جاهزا قبل نهاية 2021

نشرت في: آخر تحديث:

"لقاح كوفيد-19" صورة تم التقاطها في 10 أبريل/نيسان 2020.
"لقاح كوفيد-19" صورة تم التقاطها في 10 أبريل/نيسان 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أعلنت الشركتان الفرنسية "سانوفي" والبريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (جي أس كي) الجمعة أنهما لن تتمكنا من توفير لقاحهما ضد فيروس كورونا قبل موفى عام 2021، بعد أن كانتا تأملان في تقديم طلب للموافقة عليه في النصف الأول من نفس العام.

إعلان

قالت مختبرات الشركتين الفرنسية "سانوفي" والبريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (جي أس كي) الجمعة أن لقاحهما ضد كوفيد-19 لن يكون جاهزا قبل نهاية 2021 بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل. 

وتضمن بيان صادر عن المجموعتين أن تنفيذ البرنامج "يتأخر من أجل تحسين الاستجابة المناعية لدى كبار السن". 

 وهما تتوقعان الآن توفير لقاح في الربع الأخير من العام المقبل بينما كانتا تأملان في البداية في تقديم طلب للموافقة عليه في النصف الأول من 2021 وتسليم مليار جرعة خلال العام نفسه.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.