مقتل الطالب جوليو ريجيني بالقاهرة: الادعاء الإيطالي يسمي أربعة من عناصر الأمن المصري كمشتبه بهم

تداعيات قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بمصر في 2016 لا زالت مستمرة. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : سمير القريوتي 5 دقائق

أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 ستكتسب أهمية دولية، مؤكدا أن حكومته طالبت بكشف الحقيقة حول تفاصيل الجريمة لكن أطراف عديدة حاولت منعها. وكان الادعاء الإيطالي الخميس قد حدد بالاسم أربعة ضباط كبار من أجهزة الأمن المصرية كمشتبه بهم محتملين في ارتكاب "الخطف المقترن بجريمة أخرى". وأفاد مراسل فرانس24 سمير القريوتي أن "النيابة الإيطالية بدأت بما يسمى بلعبة إبراز الوثائق شيئا فشيئا"، مشيرا إلى فيديو مسجل سربته النيابة العامة يشغل أوساط الرأي العام الإيطالي.