بريكست : مفاوضات الساعات الأخيرة بين لندن وبروكسل بشأن الاتفاق التجاري والمغادرة "دون اتفاق" هي الأقرب

جان ثيس ا ف ب/ارشيف

غادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير لكن لم يصل الطرفان بعد لاتفاق مستقبلي حول التجارة

استمرت المفاوضات الشاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا طيلة الأسبوع وتتواصل الأحد في محاولة من الجانبين للعثور على صيغة بشأن الترتيبات التي تضمن لبريطانيا الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة دون تعريفة جمركية بعد بريكست وحل المشاكل العالقة . ولئن تبقت ساعات أمام الأطراف المتفاوضة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين أوروبا وبريطانيا مع حلول مساء الأحد إلا أن الاحتمال الأكبر قد يتمثل في مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية "دون اتفاق" في 31 ديسمبر كانون الأول. وهو الاحتمال الذي أثاره كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين الجمعة الماضي.

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تواجه لندن وبروكسل قرارا حاسما اليوم الأحد بشأن اتفاق تجاري بعد توتر ومأزق على مدى أسبوع جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بلا اتفاق" في 31 ديسمبر كانون الأول يبدو أمرا أكثر ترجيحا.

وأمام المفاوضين حتى المساء للخروج من مأزق بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن دخول بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون تعريفة جمركية على الرغم من أن المحادثات قد تستمر إذا لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة إن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي "عدم التوصل إلى اتفاق".

والتقى المفاوضون في بروكسل يوم السبت ، وقال مصدر بالحكومة البريطانية إنهم سيواصلون العمل طوال الليل. لكن المحادثات كانت صعبة للغاية و "في ظل الوضع الحالي يظل العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي غير مقبول".

وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني لكنها ستظل عضوا غير رسمي حتى 31 ديسمبر كانون الأول وهي نهاية فترة انتقالية ظلت خلالها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

فرانس 24/ رويترز

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