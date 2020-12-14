البحرين توافق على لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا وتعلن بدء التسجيل للحصول عليه

موظف في مصنع جديد أقامته شركة "سينوفاك" الصينية لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، خلال جولة على المنشأة في 24 أيلول/سبتمبر 2020 في بكين

أعلنت السلطات الصحية في البحرين الأحد موافقتها على لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لفيروس كورونا مؤكدة بدء تسجيل المواطنين والمقيمين للحصول عليه. وكانت الإمارات وافقت في وقت سابق على لقاح خامل أنتجه معهد تابع لنفس الشركة.

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أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين اليوم الأحد موافقتها على لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية كما أعلنت بدء التسجيل الإلكتروني لحصول المواطنين والمقيمين عليه.

ولم يحدد البيان أي لقاح هو الذي تمت الموافقة عليه من بين اللقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم، لكنه استشهد ببيانات من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي أظهرت "فعالية اللقاح بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كورونا".

وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان وفي حسابها على إنستاغرام إن المواطنين والمقيمين فوق سن 18 سنة يمكنهم التسجيل الإلكتروني للحصول على اللقاح مجانا. وتعد البيانات التي تم الاستشهاد بها نفسها التي أعلنت عنها دولة الإمارات في وقت سابق هذا الشهر من تحليل مؤقت للمراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح خامل أنتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهو وحدة تابعة لمجموعة "تشاينا ناشونال بيوتيك" التابعة لسينوفارم.

مشاركة في التجارب السريرية

وفي يوليو تموز، بدأت الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح وتم توسيع التجربة لتشمل البحرين والأردن ومصر.

ولم يتسن الوصول إلى "تشاينا ناشونال بيوتيك" وسينوفارم للحصول على تعقيب.

وذكر البيان أن "البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح". وأجازت المملكة هذا الشهر الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا. من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزارة الصحة منحت اليوم الأحد موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتيك.

فرانس24/ رويترز

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