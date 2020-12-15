تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#التطبيع مع إسرائيل
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

فيروس كورونا: ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" قبل عيد الميلاد

نشرت في:

لقاحات جاهزة قرب شعاري بايونتيك وفايزر.
لقاحات جاهزة قرب شعاري بايونتيك وفايزر. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : عبد الرحمن عمار
4 دقائق

أكدت ألمانيا الثلاثاء أنها تريد بأن يقر الاتحاد الأوروبي لقاح "فايزر بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا "قبل عيد الميلاد" في وقت تزداد فيه الضغوط على الهيئة المنظمة للصحة في التكتل للتوصل إلى قرار بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر. وكانت تقارير إعلامية أكدت أن برلين بصدد ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي من أجل حثه على الإسراع بالموافقة على اللقاح قبل نهاية العام الجاري.

إعلان

تسعى ألمانيا إلى دفع الاتحاد الأوروبي للتصريح للقاح فايزر بايونتيك قبل نهاية العام الجاري. وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان للصحافيين إن "الهدف هو بأن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد... نريد بأن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام".

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية قولها إن مكتب المستشارة أنغيلا ميركل ووزارة الصحة الألمانية يضغطان على كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والاتحاد الأوروبي لكي تتم الموافقة على استخدام لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية بحلول 23 كانون الأول/ ديسمبر وليس 29 كانون الأول/ ديسمبر، كما هو مقرر حاليا.

اهتمام خاص

وتحظى الموافقة على استخدام لقاح فايزر بايونتيك بأهمية خاصة بالنسبة إلى برلين لسببين: الأول هو أن هذا اللقاح طورته شركة وطنية هي بايونتيك والثاني هو أن ألمانيا بأسرها تشهد حاليا موجة وبائية ثانية ألحقت بها ضررا فادحا ودفعت بالحكومة لفرض إغلاق جزئي في سائر أنحاء البلاد وذلك اعتبارا من الأربعاء وحتى 10 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال شبان في تصريح سابق الأحد إن "جميع بيانات بايونتيك متاحة، وقد أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة التراخيص بالفعل. يجب أن تُراجع البيانات وأن تصدر الموافقة من جانب الوكالة الأوروبية للأدوية في أسرع وقت ممكن".

وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية ومقرها هولندا حاليا إصدار تراخيص لعدد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.