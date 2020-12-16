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رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ "في نفس اليوم" في كل دول الاتحاد

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لقاح ضد فيروس كورونا أنتجته شركة "فايزر".
لقاح ضد فيروس كورونا أنتجته شركة "فايزر". © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19 "في اليوم نفسه" عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية الترخيص للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايونتيك.

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا "في اليوم نفسه" وذلك عند إعطاء الهيئات الصحية الأوروبية الضوء الأخر للقاح الذي طورته مجموعتا فايزر وبايونتيك.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي: "أخيرا في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور (...) إنها مهمة ضخمة". وأضافت: "دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول الـ27 على أن تبدأ في نفس اليوم".

وتابعت: "دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول ال27 على أن تبدأ في نفس اليوم".

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وقد أعلنت الوكالة الأوروبية للادوية الثلاثاء أنها ستنظر في 21 كانون الأول/ديسمبر، قبل اسبوع من الموعد المحدد، في مصير لقاح فايزر/بايونتيك.

وبعد النظر عن رأي الجهة المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء (وهي عملية من المحتمل أن تستمر بضعة أيام)، ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار ترخيص التسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي قرابة عيد الميلاد.

وقالت فون دير لايين: "بالإجمال، اشترينا جرعات (من اللقاحات) أكثر مما هو مطلوب للجميع في أوروبا" من خلال عقود مع مختبرات مختلفة من أجل تكوين "مجموعة متنوعة" من اللقاحات قيد التطوير. وأضافت: "بنفس الطريقة التي اجتزنا فيها هذا الوباء في ظل الوحدة، دعونا نتعهد معا ونتحد جميعا في القضاء على هذا الفيروس الرهيب".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار بالفعل الثلاثاء إلى أن حملة التلقيح ضد كوفيد19 ستطلق في نفس اليوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحات أوردها قادة كتل برلمانية في الجمعية الوطنية.

فرانس24/ أ ف ب

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