زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا تتسلم جائزة ساخاروف لحرية الفكر في بروكسل

© أ ف ب

تسلمت زعيمة المعارضة الديمقراطية في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الأربعاء جائزة ساخاروف لحرية الفكر في احتفال أقيم في البرلمان الأوروبي في بروكسل. ووصفت المرشحة الرئاسية السابقة التي لجأت إلى ليتوانيا، الجائزة بأنها "محفز" من أجل "انطلاقة جديدة" لبلادها.

إعلان اقرأ المزيد

تسلمت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الأربعاء في بروكسل جائزة ساخاروف لحرية الفكر في احتفال بالبرلمان الأوروبي.

وقالت تيخانوفسكايا، المرشحة الرئاسية السابقة التي لجأت إلى ليتوانيا، بعد تسلمها الجائزة التي منحت في تشرين الأول/أكتوبر للمعارضة الديمقراطية في بيلاروسيا: "مقدر لنا أن نفوز وسنفوز". ووصفتها بأنها "محفز" من أجل "انطلاقة جديدة لبيلاروسيا".

وأعربت عن أملها في أن "يتمكن جميع البيلاروسيين المسجونين أو المجبرين على العيش في المنفى، من العودة إلى ديارهم".

من جهته، قال رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي: "العالم كله يعرف ماذا يحدث في بلدكم. نحن نرى شجاعتكم. ونرى شجاعة النساء. ونرى معاناتكم. ونرى الانتهاكات التي لا توصف. ونرى العنف وتصميمكم على العيش في بلد ديمقراطي".

وأعلن أن وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي سيزور بيلاروسيا في أوائل العام 2021.

وفي الوقت نفسه، وافقت الدول الـ 27 على مجموعة جديدة من العقوبات ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ عام 1994. وأضافوا أكثر من ثلاثين اسما من أشخاص وشركات إلى قائمتهم السوداء.

ويتظاهر كل يوم أحد منذ آب/أغسطس، عشرات آلاف البيلاروسيين في شوارع العاصمة للمطالبة برحيله.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك