فيروس كورونا: ألمانيا تسجل حصيلة قياسية في عدد الوفيات اليومية

عملية نقل مصاب بفيروس كورونا بطائرة هليكوبتر للأمن المدني من مستشفى جامعة ستراسبورغ إلى بفورتسهايم في ألمانيا.

أعلنت المانيا الأربعاء أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء إعادة الحجر جزئيا في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر طبية في البلاد أكدت أن نحو 83 بالمئة من أسرة العناية المركزة في ألمانيا مشغولة.

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سجلت ألمانيا الأربعاء أعلى حصيلة من الوفيات في 24 ساعة جراء فيروس كورونا فيما بدأ القلق يتزايد من ازدحام المستشفيات.

وتوفي 952 شخصا في الساعات الـ24 الماضية فيما أحصيت 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا بحسب معهد روبرت كوخ الصحي، وهو مستوى يقارب الحصيلة القياسية اليومية التي سجلت الجمعة الماضي.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الوفيات في ألمانيا قد سجل الجمعة وبلغ نحو 600 بينما أصبح وضع أقسام العناية المركزة في البلاد مقلقا.

"ازدحام" في المستشفيات

وقال اتحاد الأطباء العاملين في هذا المجال صباح الأربعاء إن حوالي 83 بالمئة من أسرة العناية المركزة مشغولة في العيادات في جميع أنحاء البلاد.

وعاد الألمان الأربعاء إلى إجراءات الحجر الجزئي التي كانوا قد خضعوا لها في الربيع لعدة أسابيع مع إغلاق كل المتاجر "غير الضرورية" والمدارس حتى العاشر من كانون الثاني/يناير على الأقل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب "ازدحام" في نظام المستشفيات بينما يبدو نقص العاملين واضحا في العديد من المؤسسات وتبلغ بعض خدمات العناية المركزة أقصى طاقتها.

فرانس24/ أ ف ب

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