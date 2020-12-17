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ألمانيا: رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل 30 ألف حالة في 24 ساعة

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سيدة تجري تحليلا للدم في مركز صحي في ألمانيا.
سيدة تجري تحليلا للدم في مركز صحي في ألمانيا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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أفادت بيانات رسمية نشرها معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات خلال 24 ساعة في ألمانيا حيث سجلت 26923 إصابة  قبل أن تضاف إلى هذه الحصيلة 3500 إصابة سُجلت في منطقة بادن فورتمبيرغ ولم تحتسب لأسباب تقنية ليرتفع عدد الإصابات الجملي ليبلغ 30423، وهو مستوً لم يسجل في السابق.

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سجّلت ألمانيا أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 على الإطلاق تجاوزت للمرة الأولى 30 ألفا منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق بيانات نهائية نشرها الخميس معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وبعد أن أعلن في وقت سابق تسجيل 26923 إصابة جديدة في 24 ساعة، أوضح معهد روبرت كوخ أنه ينبغي إضافة 3500 إصابة سجلت مؤخرا في منطقة بادن فورتمبيرغ ولم يتم احتسابها من قبل لأسباب تقنية. ويرفع ذلك عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة إلى 30423، وهو مستوى لم يسجل من قبل.

 

فرانس24/ أ ف ب

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