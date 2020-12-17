فيروس كورونا: ألمانيا تباشر حملة تلقيح انطلاقا من 27 ديسمبر باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك

طبيبة بمعهد روبرت كوخ تأخذ عينة من مريض للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا في كوبفيرزيل، ألمانيا، 19 مايو/أيار 2020.

أعلنت ألمانيا الأربعاء بدء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك انطلاقا من 27 كانون الأول/ديسمبر بدءا بدور المسنين في كل المقاطعات الألمانية. وقد يتزامن موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مع الترخيص باستخدامه في كل دول الاتحاد. إذ أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن جميع دول الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح فايزر/بيونتيك. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد صرحت بأنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة فايزر/بيونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا سابقا.

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تباشر ألمانيا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 27 كانون الأول/ديسمبر بدءا بدور المسنين على ما أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء. ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بيونتيك وتوفيره. وحدد 27 كانون الأول/ديسمبر موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا". وأوضح أن التلقيح سيبدأ "خصوصا في دور المسنين".

فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح فايزر/بيونتيك.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة فايزر/بيونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية غير مسيطر عليها بالكامل خلافا للموجة الأولى الربيع الماضي. وسجلت الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728.

فرانس24/ أ ف ب

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