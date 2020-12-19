جونسون يعلن فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنكلتر مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

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اعتبارا من الأحد، تعيد بريطانيا فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19، خاصة مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ودعا جونسون إلى تخلي الحكومة عن خططها الخاصة بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا خلال عيد الميلاد، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة والتي زاد منها وجود سلالة جديدة من كوفيد-19.

وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس الوزراء "يبدو أن هذا الانتشار يغذيه نوع جديد من الفيروس" ينتقل "بسهولة أكبر بكثير". وتابع أنه "لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو أنه يسبب أعراضاً مَرضية أكثر خطورة"، أو يقلل من فعالية اللقاحات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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