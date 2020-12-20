السلطات البريطانية تعلن أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "خرجت عن السيطرة" ودول عدة تعلق رحلاتها من المملكة

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وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وهو يدلي ببيان حالة فيروس كورونا في البلاد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مجلس العموم في لندن في 17 ديسمبر/ كانون الثاني 2020

صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي سبق وتحدث عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون "خرجت عن السيطرة". وأوضح الوزير أن إجراءات الحجر الصحي هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوضع. وعلقت هولندا وبلجيكا رحلاتهما من وإلى بريطانيا خوفا من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيهما. كما صرحت ألمانيا وفرنسا أنهما تنظران في أمر حظر رحلاتهما الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا للسبب نفسه.

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بعدما استبشر العالم ببدء عملية توزيع اللقحات المضادة لفيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرار تطبيق حجر صحي جديد معلما بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا القاتل. وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من جهته، قال الأحد إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "خرجت عن السيطرة".

وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" أنه "للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح".

وأعلنت حكومة المحافظ بوريس جونسون مساء السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا وجزء من شرقها، ما أجبر أكثر من 16 مليون شخص على البقاء في منازلهم والتخلي عن الاجتماعات العائلية التقليدية لعيد الميلاد.

وأضاف هانكوك "إنه تحد كبير حتى نوزع اللقاح على السكان. هذا ما سنواجهه خلال الشهرين المقبلين".

وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى "بنسبة 70%" من السلالة السابقة، وفقا لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقد جرت في السابق ملاحظة تحولات لسارس كوف-2 والإبلاغ عنها في كل أنحاء العالم.

وكان المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس قد أشار السبت إلى أن هذه السلالة الجديدة بالإضافة إلى انتشارها السريع، أصبحت أيضا الشكل "السائد" من الفيروس بعدما أدت إلى "زيادة حادة" في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في كانون الأول/ديسمبر.

هولندا

وقررت هولندا الأحد حظر جميع رحلات الطيران التي تقل مسافرين قادمين من المملكة المتحدة.

بلجيكا

وستعلّق بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الأحد (23,00 ت غ) بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية، وفق ما أفاد مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو في تصريح للتلفزيون البلجيكي "في أر تي" أن مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل.

ألمانيا

وتدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مصدر حكومي الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح المصدر أنه على غرار هولندا حيث دخل حظر على كل الرحلات الآتية من المملكة المتحدة حيز التنفيذ الأحد، تدرس الحكومة الألمانية اتخاذ خطوة مماثلة "كخيار جاد" بالنسبة إلى الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا.

إيطاليا

وستعلّق إيطاليا الرحلات القادمة من المملكة المتحدة على خلفية سلالة فيروس كورونا الجديدة وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وكتب دي مايو على حسابه في فيس بوك "أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك (...) سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا"، لكن لم يحدد موعد بدء تنفيذ هذا الإجراء.

ولم ترد المفوضية الأوروبية على الفور على اتصال وكالة الأنباء الفرنسية للاستفسار حول ما إذا كان مثل هذا الحظر سيوصى به لكل دول الاتحاد الأوروبي.

وإذا استمر هذا الاضطراب في حركة النقل الجوي والسكك الحديد حتى كانون الثاني/يناير، قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات النقل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

فرانس24/ أ ف ب

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