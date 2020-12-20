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فيروس كورونا: العالم يكافح من أجل كبح تفشي الوباء وووهان الصينية تتمتع بعودة الحياة إلى طبيعتها

نشرت في: آخر تحديث:

مقاطعة هوبي في الصين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مقاطعة هوبي في الصين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فوزي بن جامع
3 دقائق

على الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت السويد بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس. وأعادت إيطاليا فرض قيود الحجر الصحي الشامل خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. وفي النمسا، تم الإعلان عن تدابير جديدة لتطبيق حجر صحي للمرة الثالثة. وأستراليا التي كانت تفاخر بسيطرتها على الوباء بفضل إغلاق الحدود، عاد الفيروس للانتشار مرة أخرى في شمال أراضيها بمدينة سيدني. ولكن الحال مختلف في ووهان الصينية، البؤرة الأولى للوباء، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها. ومن المنتظر أن يتوجه فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية مطلع الشهر المقبل إلى هناك للتحقيق في مصدر الوباء.

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