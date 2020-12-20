هولندا تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

مارة يمشون في شارع تجاري، أمستردام، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

قررت هولندا الأحد حظر جميع رحلات طيران التي تقل مسافرين قادمين من المملكة المتحدة، وذلك بعد أن اكتُشفت في هولندا إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في جزء من الأراضي البريطانية. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن السبت حجرا صحيا حتى نهاية الشهر الجاري كأقرب تقدير ذاكرا خلال خطابه في مؤتمر صحفي ظهور سلالة جديدة من الفيروس "تنتقل بسهولة أكبر بكثير".

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أوقفت الحكومة الهولندية الأحد جميع رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد ان اكتُشفت في هولندا إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا في جزء من الأراضي البريطانية.

تعليق الرحلات اعتبارا من الأحد

ويسري تعليق الرحلات هذا اعتبارا من الأحد الساعة 6,00 (05,00 ت غ) حتى الأول من كانون الثاني/يناير.

ويأتي القرار بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إن "سلالة معدية من فيروس كوفيد-19 تنتشر في المملكة المتحدة. يُعتقد أنها تنتشر بسهولة أكبر وأسرع ويصعب اكتشافها".

وأشار البيان إلى أن هيئة الصحة العامة الهولندية "توصي بأن يكون أي دخول لهذه السلالة من الفيروس، من المملكة المتحدة محدودا قدر الإمكان من خلال تقييد و/أو التحكم بحركة الركاب من المملكة المتحدة".

"قرارا وقائيا"

وقال البيان إن مجلس الوزراء برئاسة مارك روتي اتخذ"قرارا وقائيا" بحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، مضيفا ان مسألة الرحلات في وسائل النقل الأخرى لا تزال قيد البحث.

ودعا روتي المواطنين الهولنديين إلى تجنب السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقال بيان وزارة الصحة إنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستبحث (الحكومة الهولندية) مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، في إمكانات الحد من مخاطر انتقال السلالة الجديدة للفيروس من المملكة المتحدة".

إغلاق لمدة خمسة أسابيع

وتفرض هولندا حاليا إغلاقا لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف كانون الثاني/يناير، مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية، من أجل كبح انتشار الفيروس.

وذكرت وزارة الصحّة أن "دراسةً لإصابة واحدة في هولندا أوائل كانون الأول/ديسمبر كشفت عن فيروس مطابق للسلالة (الجديدة) في المملكة المتحدة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي السبت إن انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة تزايد نتيجة سلالة جديدة منه "تنتقل بسهولة أكبر بكثير"، لكنه أضاف "لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو يسبب أعراضاً مَرَضيّة أكثر خطورة" أو يقلل من فعالية اللقاحات.

ويخضع سكان العاصمة وجنوب شرق إنكلترا حاليا لقيود صارمة أغلقت بمقتضاها الحانات والمطاعم والمتاحف نهاية الأسبوع الماضي، وسيتم وضعهم تحت مستوى إنذار جديد، هو الرابع والأعلى. وسيُطلب منهم البقاء في منازلهم حتى 30 كانون الأول/ديسمبر على أقرب تقدير.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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