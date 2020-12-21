ألمانيا: السجن مدى الحياة ليميني متطرف نفذ هجوما على كنيس يهودي

أ ف ب

أصدر القضاء الألماني الإثنين حكما بالسجن مدى الحياة على يميني متطرف نفذ هجوما العام الماضي على كنيس يهودي، ما أدى إلى مقتل شخصين. وكاد المهاجم أن يرتكب مجزرة بحق 52 مصليا، كانوا مجتمعين في "يوم الغفران"، إلا أن أحد الأبواب المغلقة للكنيس منعته من ذلك.

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أصدرت محكمة ألمانية الإثنين حكما بالسجن مدى الحياة على اليميني المتطرف الذي نفذ هجوما على كنيس يهودي في مدينة هاله العام الماضي.

وأعلنت رئيسة محكمة ماغديبورغ أورسولا ميرتينز أن الألماني المعادي للسامية ستيفان بالييه (28 عاما) أدين "بجريمتي قتل" وعدد من محاولات القتل بهذا الهجوم.

ومنع باب مغلق في الكنيس الذي كان يتجمع فيه 52 مصليا في "يوم الغفران"، المهاجم المدجج بالسلاح من تنفيذ مجزرته التي خطط لها.

وقُتل شخصان وأصيب آخران بجروح بالغة في الهجوم الذي صوره منفذه ونشره على الإنترنت. وتمكنت الشرطة من توقيفه بعد تبادل لإطلاق النار معه.

فرانس 24/ أ ف ب

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