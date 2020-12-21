السلالة الجديدة لفيروس كورونا تعزل بريطانيا عالميا واكتشاف أول حالة في إيطاليا

مع إعلان السلطات البريطانية عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع قدرة على الانتشار و"فقدان السيطرة عليها"، قامت العديد من الدول بوقف رحلاتها وإغلاق حدودها، مما وضع بريطانيا في حالة عزلة. فبعد هذه القرارات، وجد عشرات المسافرين الذين وصلوا من المملكة المتحدة أنفسهم عالقين في المطارات الألمانية ليل الأحد الإثنين. كما تتخوف الحكومة البريطانية من انقطاع الامدادات إذا طالت مدة الإغلاق. يذكر أن أول حالة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا قد سجلت في إيطاليا.

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علقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة". ويترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين اجتماع أزمة بشأن إمدادات المملكة المتحدة بعد قرارات تعليق الرحلات "لضمان وضع خطط متينة".

هولندا تمنع عبارات الركاب القادمة من بريطانيا

من جهتها، منعت الحكومة الهولندية الأحد نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا إلى هولندا عند وصولها إلى موانئ البلاد الهولندية. وقالت الحكومة إن "العبارات التي تصل إلى هولندا من المملكة المتحدة، لم تعد تستطيع نقل الركاب من الآن فصاعدا".

وأشارت إلى أن وحدها العبارات التي تحمل شاحنات بضائع وسائقيها سيسمح لها بأن ترسو في موانئ هويك فان هولاند وروتردام وآيماودن.

يذكر أن فرنسا قررت أيضا تعليق مرور الأشخاص والسلع من بريطانيا.

بريطانيون عالقون في مطارات ألمانيا

في ألمانيا، وجد عشرات المسافرين الذين وصلوا من المملكة المتحدة أنفسهم عالقين في المطارات ليل الأحد الإثنين، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية، كما توجّب على الجميع الخضوع لفحص فيروس كورونا.

ويسود توتر بين الركاب العالقين وخصوصا بين مجموعة من الأشخاص بينهم رضيع في شهره التاسع. وقالت الشابة الألمانية مانويلا توميس في فيديو نشرته صحيفة بيلد الألمانية "نحن في مطار هانوفر واحتجزنا رغما عنّا. خضعنا لاختبار ومُنعنا من مغادرة المبنى في انتظار النتائج".

إيطاليا تسجل حالة من السلالة الجديدة

في إيطاليا، اكتُشفت الأحد حالة إصابة بالسّلالة الجديدة لفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحّة في بيان مساء الأحد إنّه تمّ اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيطاليا بمستشفى سيليو العسكري في روما.

وقد حدّد المستشفى "جينوم فيروس سارس-كوف-2" لدى ذلك الشخص الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجديدة التي كانت اكتُشفت في بريطانيا خلال الأسابيع الفائتة.

الولايات المتحدة: نراقب "بعناية شديدة" انتشار السلالة الجديدة

من جهتها، أعلنت السلطات الأمريكية أنها تراقب "بعناية شديدة" السلالة الجديدة التي تنتشر في المملكة المتحدة لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن الأحد مسؤولون رفيعون في قطاع الصحة.

وأوضح منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التطعيم الحكومي لشبكة "سي إن إن"، أنّ المسؤولين الأمريكيين "لا يعرفون بعد" ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في الولايات المتحدة.

وتابع: "نحن بالطبع ندرس هذا الأمر بعناية شديدة"، مؤكّدًا أنّه في الوقت الحاليّ لا يبدو أنّ هناك أيّ سلالة من الفيروس تُقاوم اللقاحات المتاحة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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