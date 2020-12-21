فيروس كورونا: الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح فايزر-بايونتيك في دول الاتحاد

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وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية الإثنين على استخدام لقاح فايزر-بايونتيك في دول الاتحاد الأوروبي. وكانت هذه المؤسسة الأوروبية قدمت موعد الاجتماع الذي كان يفترض أن يعقد في 29 ديسمبر بطلب من عدة دول. ويذكر أن الوكالة قربت أيضا موعد الاجتماع للبت في لقاح شركة موديرنا.

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أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الإثنين موافقتها على استخدام لقاح فايزر- بايونتيك الأمريكي الألماني، ما يسرع في إطلاق حملة التطعيم أوروبيا، التي من المفترض أن تنطلق في أواخر هذا الشهر في موعد واحد، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

وكانت الهيئة التنظيمية الأوروبية أشارت إلى أنها لن تتخذ قرارا قبل أن تكون "البيانات الخاصة بجودة اللقاح وسلامته وفعاليته متينة وكاملة بدرجة كافية لتحديد ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق المخاطر المرتبطة به".

وكشفت دراسات دولية أن اللقاح الذي طورته الشركتان الأمريكية فايزر والألمانية بايونتيك أثبت فاعليته بنسبة 95 بالمئة، إذا أعطي على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وكانت دول عدة اشتكت من الموعد النهائي لاتخاذ القرار، معتبرة أنه متأخر بعد قمة أوروبية دعا خلالها القادة البولنديون والمجريون الوكالة الأوروبية للأدوية إلى الإسراع في العمل. وأيدت برلين دعوة المجر وبولندا إلى اتخاذ قرار بسرعة.

فرانس24/ أ ف ب

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