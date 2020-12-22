روسيا: المعارض البارز ألكسي نافالني يقول إنه انتزع اعترافا من ضابط أمني بمحاولة تسميمه

صورو من فيديو نشره نافالني لمحادثة هاتفية جمعته بضابط قال إنه اعترف بمحاولة تسميمه.

نشر المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني الإثنين تسجيلا قال إنه لمكالمة هاتفية جمعته بضابط أمن اعترف بأنه حاول تسميمه بوضع مواد سامة في ملابسه الداخلية. وقال نافالني إنه خدع هذا الرجل لدفعه إلى الاعتراف. ونفى جهاز الأمن الفدرالي الروسي هذه الادعاءات، ووصف المتحدث باسم الكرملين بعدها نافالني بأنه يعاني من "أوهام الاضطهاد".

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قال المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني الإثنين إنه قام بخداع ضابط أمن لدفعه للاعتراف بأن جهاز الأمن الفدرالي سعى لقتله هذا الصيف ووضع السم في ملابسه الداخلية.

وكتب الناقد الشرس للكرملين على مدونته أنّه اتصل هاتفيا برجل يدعى كونستانتين كودريافتسيف، الذي قال إنه خبير أسلحة كيميائية في وكالة الاستخبارات المحلية.

وذكر نافالني على تويتر "اتصلت بقاتلي. لقد اعترف بكل شيء"، وهو ادعاء رفضه مكتب الأمن الفدرالي في وقت لاحق الإثنين.

وقال نافالني إنه أخفى رقم هاتفه وقدم نفسه على أنه مساعد لرئيس مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، وأوضح له أنه يحتاج إلى معلومات من أجل تقرير رسمي عن محاولة التسميم.

ونشر تسجيلا صوتيا ونسخة من المكالمة الهاتفية وشريط فيديو له وهو يجري المحادثة.

وقال إن تحليل الصوت "سيظهر أنه بالفعل" يتحدث مع كودريافتسيف.

في التسجيل الصوتي، بدا الصوت على الطرف الآخر من الخط مترددا وحذرا في البداية، لكنه في النهاية يروي وقائع الأمر ويشرح سبب تمكن نافالني من النجاة من الهجوم السام.

"أوهام الاضطهاد"

ووصف جهاز الأمن الفدرالي في وقت متأخر من مساء الإثنين المكالمة الهاتفية بأنها "استفزاز يهدف إلى تشويه سمعة" الوكالة.

وقالت إن المحادثة الهاتفية "حول الإجراءات المزعومة ضد" نافالني لم تكن لتتحقق لولا "دعم أجهزة المخابرات الأجنبية"، مضيفة أن الفيديو الذي نشره نافالني "مزيف".

واعتبر المتحدث باسم الكرميلن ديمتري بيسكوف الثلاثاء أن نافالني يعاني من "أوهام الاضطهاد"، غداة نشر المحادثة.

وقال بيسكوف للصحافة "أسمح لنفسي بأن أعبّر عن رأي شخصي: المريض يعاني بوضوح من أوهام الاضطهاد (...) ومن بعض أعراض جنون العظمة".

أصيب نافالني (44 عاما) بمرض شديد خلال رحلة من سيبيريا إلى موسكو في آب/أغسطس وأدخل مستشفى في مدينة أومسك الروسية قبل نقله إلى برلين في طائرة طبية.

وخلص خبراء من دول غربية عدة إلى أن المعارض الأبرز للكرملين قد تعرض لعملية تسميم بمادة نوفيتشوك التي طوّرت في الحقبة السوفياتية، وهو ادعاء نفته موسكو مرارا.

وكشف تقرير إعلامي مشترك الأسبوع الماضي أشرف عليه موقع بيلينغكات الاستقصائي الإلكتروني ما ذكر أنها أسماء وصور خبراء أسلحة كيميائية من جهاز الأمن الفدرالي الروسي كانوا يراقبون نافالني لسنوات.

والخميس، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقارير الإعلامية التي تفيد بأن أجهزة الأمن الروسية كانت وراء تسميم نافالني، قائلا إنه لو كان الأمر كذلك، لما كان المعارض على قيد الحياة.

وأضاف الرئيس الروسي أنه إذا كان نافالني يتلقى الدعم من الاستخبارات الأمريكية، فيجب على روسيا بالطبع أن تلاحقه.

واعتبر انه لو أراد جهاز الأمن الفدرالي الروسي تسميم نافالني "لأنجز المهمة على أكمل وجه".

يذكر أن روسيا قامت الثلاثاء باستدعاء دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا والسويد، وفرضت عقوبات على سياسيين أوروبيين على خلفية القضية.

فرانس24/ أ ف ب

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