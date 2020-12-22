فيروس كورونا: شركتا بايونتيك وفايزر ستسلمان 12,5 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي بنهاية العام

وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران يتفقد أول جرعات لقاح فايزر بايونتيك الواصلة إلى فرنسا، 22 كانون الأول/ديسمبر 2020.

ستتسلم دول الاتحاد الأوروبي 12,5 مليون جرعة من لقاح شركتي بايونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية بحلول نهاية العام، وفق ما أعلنه المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت. وستتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية الجرعات خلال عمليات النقل والتخزين تحسبا لأعمال شغب أو عمليات إرهابية.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت شركة بايونتيك الألمانية أنها وشركة فايزر الأمريكية ستقومان بتوريد 12,5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقال شون ماريت المدير التجاري لبايونتيك للصحافيين إن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة.

ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما مما يعني أن هذه الشحنات للاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6,25 مليون شخص وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى بعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية الإثنين.

وقال ماريت في إفادة صحافية إنه سيتم في غضون خمسة أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

وستعمل دول الاتحاد على اتخاذ معايير أمنية لضمان وصول الجرعات. ففي فرنسا أصدرت الحكومة تعليمات للبلديات باتخاذ إجراءات السلامة والأمان استعدادا لوصول اللقاح. وستكون الجرعات في البداية مصحوبة بسيارات الشرطة أو حتى الطائرات المسيرة بهدف مراقبة شاحنات النقل وما حولها.

وسيتم الحفاظ على سرية مراكز التوزيع المؤقتة، التي سينقل منها اللقاح إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين. وتتحسب الحكومة لوقوع احتجاجات لجماعات معادية للقاح حول مراكز التخزين، أو أعمال إرهابية تستهدف هذه المواقع. وقالت السلطات إنها رصدت محاولات تجسس إلكترونية على هذه المراكز.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك