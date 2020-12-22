مختبر بايونتيك: "قادرون تقنيا على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع" في حال تحول فيروس كورونا

© أ ف ب / أرشيف

مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، طمأن أحد مدراء مختبر بايونتيك أوغور شاهين أن المختبر قادر تقنيا على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحول الفيروس. تجدر الإشارة إلى أن مختبر بايونتيك الألماني طور مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم. فيما أعلنت هيئات علمية عدة أن اللقاح المتوفر فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن أحد مدراء مختبر بايونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر الذي طور مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحول الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وأوضح شاهين: "نحن قادرون تقنيا على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع". وأضاف في مؤتمر صحفي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، "في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماما التحول الجديد" للفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك