فيديو

هل استدعاء إسبانيا للسفيرة المغربية بمدريد مجرد أزمة عابرة أو بداية توتر العلاقات بين البلدين؟

مراسل فرانس24 في مدريد سيدي محمد طلبة © شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 4 دقائق

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية الإثنين سفيرة المغرب في مدريد لاستيضاحها تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بشأن سبتة ومليلية، الجيبين الإسبانيين الواقعين شمالي المغرب. وفي هذا الإطار، أشار مراسل فرانس24 في مدريد سيدي محمد طلبة إلى أن هذه التصريحات فاجأت الحكومة الإسبانية. كما ربط طلبة بين هذه التصريحات وبين تأجيل قمة كانت مقررة بين البلدين في ديسمبر الحالي التي قيل إنها أجلت بسبب كوفيد-19، لكن يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى.