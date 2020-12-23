فيروس كورونا: بريطانيا ترصد سلالة متحورة جديدة لدى وافدين من جنوب إفريقيا

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء إن بلاده رصدت سلالة جديدة إضافية من فيروس كورونا أصيب بها مخالطان لأشخاص قادمين من جنوب أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تكافح أصلا لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

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أكدت السلطات الصحية البريطانية الأربعاء عن رصدها سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بيها شخصان خالطا وافدين من جنوب إفريقيا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تصريح صحفي "بفضل القدرات العالية في علم الجينوم لدى جنوب أفريقيا، رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف المسؤول البريطاني "كلاهما من المخالطين لحالات قادمة من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وكانت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

الخبير في اللقاحات بلال زعيتر 01:25

وتكافح بريطانيا بالفعل لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

وقال هانكوك إن السلالة الجديدة الأخرى شهدت تحولا أكبر وإنها أكثر عدوى على ما يبدو.

وأضاف إنه يجري إخضاع المخالطين للمصابين بالسلالة الجديدة للحجر الصحي كما يتعين على جميع من كانوا في جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين الخضوع لحجر صحي. وتابع قائلا إن السلطات تفرض قيودا فورية على السفر من جنوب أفريقيا.

فرانس24/ رويترز

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