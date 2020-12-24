آلاف السائقين الأوروبيين سيمضون ليلة الميلاد على الحدود بين فرنسا وبريطانيا جراء فيروس كورونا

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شاحنات ثقيلة في مطار مانستون في جنوب شرق إنكلترا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020

رغم استئناف حركة النقل بين بريطانيا وفرنسا، من المتوقع أن يمضي آلاف السائقين الأوروبيين الخميس عشية عيد الميلاد في ظروف سيئة، عالقين حول ميناء دوفر في المملكة المتحدة التي تخرج ببطء من العزل الذي فرضته عليها دول عدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، يستعدّ آلاف السائقين الأوروبيين الخميس لأن يمضوا عشية عيد الميلاد في ظروف سيئة، عالقين حول ميناء دوفر في بريطانيا التي تخرج ببطء من العزل الذي فرضته عليها دول عدة.

وتثير سلالة جديدة من فيروس كورونا رُصدت في جنوب أفريقيا، قلق الباحثين، بالتزامن مع تلقي أكثر من مليون أميكي الأربعاء الجرعة الأولى من اللقاح.

وأعيد الأربعاء فتح دوفر أهمّ مرفأ بريطاني على بحر المانش، بعد يومين من الإغلاق إلا أن الحركة في فرنسا تُستأنف ببطء شديد. وأكدت لندن أن الأمر سيستغرق "بضعة أيام" لتخفيف الاكتظاظ في المنطقة حيث تتشكل طوابير طويلة من الشاحنات العالقة.

وبحسب السلطات البريطانية، كان هناك الأربعاء 2800 شاحنة عالقة في مانستون قرب دوفر وقرابة 1250 شاحنة في منطقة المرفأ.

ويشعر سائقو الشاحنات الثقيلة المتشوقون للعودة إلى منازلهم للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلاتهم، بالإرهاق إذ إنهم مُرغمون على الانتظار في ظروف قاسية. فالحمامات غير متوفرة وهم يأكلون ما لديهم على متن الشاحنات ولا يعرفون موعد عودتهم وينبغي عليهم إبراز فحص الكشف عن كوفيد-19 يثبت عدم إصابتهم بالمرض، قبل الانطلاق نحو القارة.

وذكر السائق البولندي إزدراش شفايا الأربعاء من أمام مطار مانستون القديم حيث ستُخضع الحكومة البريطانية آلاف السائقين إلى فحص كوفيد-19، "الجميع يقول لنا إنه ينبغي القدوم إلى هنا والانتظار فقط لكننا لا نريد الانتظار!".

وأضاف "يقولون إننا سنخضع لفحص كوفيد" لكن "لا شيء" يحدث، مؤكدا أنه "ليس لدينا أي معلومات، لا شيء". وتابع "لدي طفلان صغيران وزوجة، لا أريد سوى الذهاب" إلى بولندا.

ومن الجانب الفرنسي، بدأت سيارات على متنها ركاب النزول ببطء من على متن عبارات في مرفأ كاليه قادمة من دوفر الأربعاء، إلا أن حركة العبارات لم تكن منتظمة.

"مقلقة للغاية"

و بعد استئناف خجول صباح الأربعاء ثمّ توقف الحركة بعد الظهر، أبحرت العبارات مجدداً من وإلى كاليه مساءً، وفق ما أفاد فريق وكالة فرانس برس، لكن عدداً قليلاً من السيارات كان ينزل من السفن غير الممتلئة أصلاً.

وأفادت المفوضة الأوروبية المكلفة مسائل النقل إن هناك عشرة آلاف سائق يواجهون صعوبات في العودة من بريطانيا، وانتقدت الخميس فرنسا بسبب فرضها قيوداً عليهم.

وأكدت المفوضة أدينا فالين "أننا وجهنا نداءً لفرض قيود متناسبة وغير تمييزية ولرفع القيود المفروضة على سائقي الشاحنات". وكانت كتبت في تغريدة في وقت سابق "أندّد بواقع أن فرنسا لم تتبع توصياتنا".

من جهته، رفض وزير الدول للشؤون الأوروبي كليمان بون وجهة النظر هذه.

ودفع الانتشار القوي في بريطانيا لسلالة جديدة من الفيروس قالت لندن إنها أكثر ضراوة، فرنسا وحوالي خمسين دولة أخرى إلى تعليق الرحلات مع بريطانيا لمدة 48 ساعة.

وبعد رصدها إصابتين بسلالة أخرى من الفيروس "مقلقة للغاية" قادمتين من جنوب أفريقيا، فرضت لندن الأربعاء قيوداً على السفر مع الدول الأفريقية الأكثر تضررا من كوفيد-19 مع 950 ألف إصابة و25657 وفاة.

ويبدو أن هذا الفيروس المتغيّر ينتقل بشكل أسرع من السلاسل الأقدم، بحسب الباحثين الذين اكتشفوها في جنوبأ فريقيا. ويقول توليو دو أوليفيرا مدير معهد "كريسب" للأبحاث المدعوم من جامعة كوازولو-ناتال، إن "كافة العناصر تذهب في هذا الاتجاه.

فرانس24/ أ ف ب

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