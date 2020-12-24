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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت

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التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لما بعد بريكسيت
التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لما بعد بريكسيت © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع
8 دقائق

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد بريكسيت. واعتبرت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب هذا الإعلان أن الاتفاق "جيد ومتوازن" و"منصف" للطرفين واصفة بريطانيا بـ"الشريك الموثوق". فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق بأنه "جيد لكل أوروبا".

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس أن لندن والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق "جيد ومتوازن" و"منصف" للطرفين. 

   وأضافت فون دير لاين أن المملكة المتحدة تبقى "شريكا موثوقا" للاتحاد، مضيفة أن الاتفاق "يسمح لنا بالتأكد أخيرا بأن بريكسيت أصبح خلفنا".  

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق بأنه "جيد لكل أوروبا". فيما أفادت  وزيرة التجارة الدولية البريطاينة ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم. 

فرانس24/ أ ف ب

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