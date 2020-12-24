ماكرون يعتبر أن "وحدة وحزم" الاتحاد الأوروبي أثمرا بعد الإعلان عن اتفاق بريكسيت

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"وحدة وحزم" الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن ذلك أثمر عن النجاح في التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكسيت مع بريطانيا.

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أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "وحدة وحزم" الاتحاد الأوروبي في أول تعليق له بعد التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكسيت. واعتبر ماكرون أن ذلك أثمر التوصل إلى اتفاق.

وقال ماكرون على تويتر إن "وحدة وحزم أوروبا أثمرا"، مضيفا أن "الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا. سنعمل على ضمان ذلك".

فرانس24/أ ف ب

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