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البابا فرانسيس: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ" يجب أن "تهز الضمائر"

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البابا فرانسيس خلال قداس عيد الميلاد في الفاتيكان. 24 ديسمبر/كانون الأول 2020.
البابا فرانسيس خلال قداس عيد الميلاد في الفاتيكان. 24 ديسمبر/كانون الأول 2020. © إعلام الفاتيكان - رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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قال البابا فرنسيس الجمعة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إن وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ"، يجب أن "تهز الضمائر". وكان لاحتفالات عيد الميلاد هذه السنة وقع خاص إذ إن الجميع يرتدي الكمامات ولامجال للعناق أو القبلات.

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قال البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد الجمعة إن وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ"، يجب أن "تهز الضمائر".

وفي عرضه التقليدي للنزاعات في العالم، تليها البركة لمدينة روما والعالم، أعرب البابا بشكل خاص عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى "نزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط".

فرانس24/ أ ف ب

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