فيديو

المسيحيون يحتفلون بعيد الميلاد في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة

الاحتفالات بعيد الميلاد. © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : رابح خالدي 3 دقائق

كان لاحتفالات عيد الميلاد هذه السنة وقع خاص، فالجميع يرتدي الكمامات ولامجال للعناق أو القبلات. وفي ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات، تأقلمت مراسم الاحتفالات الدينية مع الوضع الصحي، فقام البابا فرنسيس بتقديم قداس عيد الميلاد المجيد إلى وقت أبكر من المعتاد لاحترام ساعات حظر التجول في إيطاليا. أما في فرنسا فاختارت بعض المدن تنظيم القداس في قاعات رياضية كبيرة. كما احتفل مسيحيو الدول العربية بالعيد المجيد رغم كل الأزمات والظروف، وصلوا من أجل السلام والمحبة والأمان.