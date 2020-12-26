إسبانيا: تسجيل أربع إصابات هي الأولى في البلاد من السلالة الجديدة لفيروس كورونا

سجلت إسبانيا السبت أربع إصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، وهي الإصابات الأولى من هذه السلالة التي يتم اكتشافها على أراضيها. وأكد مسؤولون أن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا مؤخرا من المملكة المتحدة.

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أفادت سلطات منطقة مدريد السبت بتسجيل أربع إصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا ويعتقد أنها أقدر على نقل العدوى. وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا.

ولفت المسؤول الثاني في سلطات المنطقة الصحية أنتونيو زاباتيرو للصحافيين إلى أن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا مؤخرا من المملكة المتحدة.

لكنه طمأن أن "المرضى ليسوا في حالة صحية حرجة. نعلم بأن هذه السلالة معدية أكثر، لكنها لا تتسبب بأعراض أكثر خطورة... لا داعي للهلع". كما يشتبه، بحسب المسؤول الصحي، بوجود ثلاث حالات أخرى من السلالة المتحوّرة لكن نتائج الفحوص التي جرت لهؤلاء لن تظهر قبل الثلاثاء أو الأربعاء.

وكان ظهور السلالة الجديدة من كورونا قد دفع أكثر من 50 دولة بينها إسبانيا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة. ومنعت مدريد منذ الثلاثاء دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة باستثناء المواطنين الإسبان والمقيمين.

تسلم أولى جرعات اللقاح

في الأثناء، تسلّمت إسبانيا أولى الجرعات من لقاح فايزر السبت، عشية إطلاق دول الاتحاد الأوروبي حملات التطعيم. ووصلت شاحنة مبرّدة إلى مستودع فايزر في غوادالاخارا في وسط إسبانيا حاملة الشحنة، وفق بيان لوزارة الصحة.

وستوزع اللقاحات بعد إعادة تعبئتها إلى أقاليم إسبانيا الـ17 التي تحظى بحكم ذاتي للبدء بحملات التطعيم في أنحاء البلاد كما هو مقرر الأحد، بحسب الوزارة.

وستحصل إسبانيا على 4,5 مليون جرعة من لقاح فايزر على مدى الأسابيع الـ12 المقبلة، ما يكفي لتطعيم 2,3 مليون شخص، وفق الوزارة.

وتعمل السلطات للبدء بتحصين السكان الأكبر سنا والعاملين في دور رعاية المسنين خلال الأسابيع الـ12 المقبلة، ومن ثم العاملين في قطاع الصحة وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر. وتتوقع الحكومة بأن يتم تطعيم ما بين 15 مليونا و20 مليونا من سكانها البالغ عددهم 47 مليونا بحلول حزيران/يونيو.

وكانت إسبانيا من بين أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالوباء إذ أصيب على أراضيها أكثر من 1,8 مليون شخص توفي 50 ألفا منهم، وفق أرقام وزارة الصحة.

فرانس24/أ ف ب

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