فيديو

هل أُقفل ملف بريكسيت بعد التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 4 دقائق

قالت الصحافية المتخصصة في الشؤون البريطانية هالة دياب لفرانس24 إن بوريس جونسون قدم الكثير من التنازلات في سبيل التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظم العلاقات بين الجانبين بعد بريكسيت، ولكنه يسعى للخروج بمظهر المنتصر. وأكدت دياب أن العلاقة مع أوروبا تبقى إلى جانب فيروس كورونا التحديات الأبرز أمام الحكومة البريطانية، فيما يخص الحدود والسفر، بالإضافة إلى الانتخابات المرتقبة لاختيار حكومة جديدة في مايو/أيار والتي ستصوت فيها إسكتلندا الراغبة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن البرلمان البريطاني سيصوت على الاتفاق التجاري في 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري.