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فيروس كورونا: إيطاليا تبدأ حملة التطعيم وسط تخوفات من موجة ثالثة للوباء

طاقم طبي إيطالي يعتني بمصاب بفيروس كورونا. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع 3 دقائق

تتنفس مدينة كريمونا الواقعة في شمال إيطاليا الصعداء، بعد وصول أول جرعات لقاح فايزر بايونتك إلى مستشفى المدينة . ومن المنتظر أن يبدأ تطعيم موظفي القطاع الصحي الذين عانوا من وضع كارثي خلال الموجة الأولى من الوباء. وتسعى إيطاليا إلى إطلاق حملة تطعيم شامل في أوائل شهر يناير من العام الجديد. وفي المقابل تطلب من المواطنين التحلي بالصبر والالتزام لأن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن تصل نسبة التطعيم إلى مستوى يحد من انتشار الفيروس ويمنع موجة ثالثة من الوباء.