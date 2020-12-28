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بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية

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أرشيف
أرشيف © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : أنور القاسم
3 دقائق

 سجلت بريطانيا الاثنين 41385 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في رقم قياسي للإصابات اليومية في ظل انتشار سلالة جديدة للفيروس.

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن 41385 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية في ظل انتشار سلالة جديدة للفيروس. وقالت بوابة إحصاءات فيروس كورونا الحكومية إنها سجلت 357 وفاة جديدة.

 وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة بإنجلترا "هذا المستوى المرتفع من الإصابات يثير قلقا متزايدا في وقت تشهد فيه المستشفيات أضعف حالاتها".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة سريعة داخل البلاد لكنهم استبعدوا أن تكون أشد فتكا من السلالة المعروفة.

 

فرانس 24/ رويترز

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